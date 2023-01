Milan, un infortunio per la gara col Sassuolo: Inter a rischio

Tra i giocatori a disposizione di Stefano Pioli per Milan-Sassuolo di oggi, gara in programma alle 12.30, manca Sergino Dest. L’esterno rossonero è infatti indisponibile per un problema fisico, che mette a rischio anche la sua presenza per il derby contro l’Inter

