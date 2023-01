Lautaro Martinez, nuova linfa dopo il Mondiale: sei in sette e doppia cifra!

Con la sua doppietta in Cremonese-Inter, Lautaro Martinez ha raggiunto la doppia cifra in Serie A portandosi a 11 reti segnate. Dimostrando anche come il rientro dalla vittoria del Mondiale lo ha particolarmente ispirato

SEI IN SETTE – Con la doppietta in Cremonese-Inter, Lautaro Martinez ha raggiunto quota sei gol segnati nelle sette partite disputate dopo il rientro dal Mondiale vinto contro l’Argentina. Le uniche due partite nelle quali l’argentino non ha lasciato il segno sono state contro il Napoli – nella quale è entrato nel finale – e quella contro l’Empoli. Per il resto, Lautaro Martinez ha trovato il gol contro il Monza, contro il Parma (decisivo per la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia), contro il Milan con tanto di Supercoppa Italiana vinta, contro il Verona. E poi la doppietta di ieri. Un giocatore ispirato quello laureatosi campione del Mondo in Qatar. Che l’Inter continua a godersi.