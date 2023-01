FOTO – Milan-Inter Women, Alborghetti: «Così ha tutto un altro sapore»

Lisa Alborghetti ha pubblicato un post a seguito della vittoria, per 1-4, dell’Inter Women contro il Milan Women, derby valido per la 15ª giornata del campionato di Serie A Femminile.

POST – Queste le parole e la foto condivisa su Instagram da Lisa Alborghetti sul successo, per 1-4, della “sua” Inter Women nel derby contro il Milan Women. “What a feeling, what a team ❤️‍🔥🖤💙 Così ha tutto un altro sapore. MILANO È NEROAZZURRA. Proud of us. @inter #inter #interwomen #calciofemminile #seriea #derbydellamadonnina #derby #la19“.

Fonte: Instagram Lisa Alborghetti