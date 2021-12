Il Milan batte un Empoli battagliero. Rossoneri tornano subito a -4 dall’Inter

Empoli-Milan si è disputata allo Stadio Comunale Carlo Castellani per la diciannovesima giornata di Serie A. Il match si è concluso sul punteggio di per 2-4 i rossoneri.

TRASFERTA VINCENTE – Il Milan vola a Empoli per affrontare la squadra allenata da Aurelio Andreazzoli e chiudere il proprio girone d’andata prima della pausa. È Franck Kessié a portare in vantaggio i rossoneri con un destro dal limite dell’area al 12′. I padroni di casa trovano subito il pareggio con Nedim Bajrami al 18′. Al 42′ di nuovo Kessié regala il secondo gol alla squadra di Stefano Pioli con un sinistro incrociato che passa sotto le gambe di Guglielmo Vicario sul primo palo. Bajrami sfiora il 2-2 ma la sua splendida conclusione si infrange sulla traversa. Il tris lo firma Alessandro Florenzi al 63′ con una punizione che aggira una barriera piazzata in modo non perfetto dai toscani. Theo Hernandez con un sinistro da distanza ravvicinata chiude il match al 69′. Inutile il rigore di Andrea Pinamonti all’84’. Il Milan vince 2-4 e sale a 42 punti in classifica, tornando a -4 dall’Inter. L’Empoli resta fermo a 27.