La Juventus è ovviamente sotto l’occhio del ciclone per l’arbitraggio di Calvarese contro l’Inter. Ci scherza sopra Mihajlovic, che intervistato da Sky Sport al termine di Verona-Bologna 2-2 parla di quale arbitro ci sarà domenica nella sfida tra la sua squadra e i bianconeri.

ULTIMA GIORNATA – Domenica alle ore 20.45 (vedi calendario) il Bologna affronterà la Juventus per chiudere la Serie A. Una partita fondamentale per la corsa Champions League, così come lo era quella con l’Inter decisa (purtroppo) dall’arbitro Gianpaolo Calvarese. E proprio di questo parla Sinisa Mihajlovic: «Bologna-Juventus? Sono sicuro che ci manderanno un arbitro come si deve. Questo è sicuro, visto che ultimamente ci hanno mandato tutti esordienti e hanno fatto danni. Sono sicuro che metteranno un arbitro giusto, tra Paolo Valeri, Piero Giacomelli o un altro. Di questo sono sicuro, posso scommettere quello che volete. Ogni partita si giocherà, sulla carta non c’è partita però vediamo. Noi andiamo e giochiamo la nostra partita, vediamo quello che si fa. Anche ieri, in Milan-Cagliari, non doveva esserci partita ma poi è finita 0-0. Nel calcio può succedere questo, il bello del calcio è che tutte le partite cominciano 0-0 ma non sai come finiscono».