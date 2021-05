Palacio eterno: ancora in gol e il Bologna rimonta due volte il Verona

PALACIO CHIUDE UN PARI VIVACE – L’ultima partita al lunedì della Serie A 2020-2021 si chiude in parità. È 2-2 fra Verona e Bologna al Bentegodi, in una sfida tra squadre senza più obiettivi. Nonostante ciò l’Hellas passa subito: neanche due minuti e, a seguito di un angolo di Federico Dimarco , un tiro di Koray Gunter è corretto in rete da Marco Davide Faraoni . Il Bologna pareggia al 32’, con punizione prolungata sul fondo dove Roberto Soriano crossa basso e, complice una deviazione, la palla finisce a centro area per il tap-in di Lorenzo De Silvestri . A inizio ripresa ammonito Antonin Barak : era diffidato, salterà il Napoli domenica nell’ultima giornata. Nikola Kalinic , reduce da una stagione molto deludente e sfortunata, si riscatta al 53’ trovando il 2-1. L’attaccante croato del Verona è bravo ad anticipare Takehiro Tomiyasu , colpendo sul primo palo su cross di Darko Lazovic . Non basta, perché all’82’ su cross da destra buca l’intervento Pawel Dawidowicz e Rodrigo Palacio in tuffo fissa il 2-2. L’argentino, due settimane fa, aveva fatto tripletta alla Fiorentina . Il Bologna chiuderà la sua stagione in casa con la Juventus .

