I migliori giocatori a secco al Mondiale: presenti cinque ex Inter

Dopo l’errore dal dischetto di Robert Lewandowski nella gara contro il Messico, l’attaccante del Barcellona è ancora a quota zero gol segnati ai Mondiali. Come lui presenti diversi giocatori top, tra cui ben cinque ex Inter.

A SECCO – Robert Lewandowski fa per ora parte di questa particolare lista, composta da coloro che non hanno mai segnato al Mondiale nonostante lo abbiano giocato. Sono ben ventidue i giocatori di alto livello a non aver trovato il gol. Tra questi sono cinque quelli che in carriera hanno vestito la maglia dell’Inter. Uno però ormai fa parte della storia del Milan più che di quella dei nerazzurri.

NOMI – Tra i nomi ce ne sono diversi che in pochi si aspetterebbero: oltre a Zlatan Ibrahimovic, mai in gol nelle 5 presenze al Mondiale, ci sono giocatori come Frank Lampard e Sergio Ramos. Diversi gli italiani che non hanno mai esultato: Roberto Mancini, Giuseppe Vialli, Giuseppe Signori e anche Ciro Immobile. Sorprende anche il nome di Xavi, così come quello di Mario Gomez e di Pavel Nedved, ma soprattutto di Marco Van Basten. L’olandese ha giocato però solamente 4 partite. Chi invece potrà rifarsi è Gabriel Jesus, in formissima dopo il passaggio all’Arsenal.

EX INTER – Gli ex Inter a non aver mai segnato al Mondiale sono principalmente argentini guarda caso. Al Principe Diego Milito fa compagnia la Brujita, Juan Sebastian Veron. Oltre a loro anche Luis Figo, nonostante le 10 presenze Mondiali con il Portogallo e Antonio Cassano. Chi invece il gol lo cercherà già nella prossima partita sarà Lautaro Martinez. Il Toro non vede l’ora di rifarsi dopo la sconfitta rimediata alla prima giornata.