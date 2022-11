Paradosso Mondiale: Germania KO. Rimonta Giappone con la Bundesliga

La Germania cade 1-2 contro il Giappone che vince in rimonta. Decisivi i gol direttamente dalla Bundesliga dei giocatori nipponici nella ripresa

RIMONTA CLAMOROSA − Clamorosa partita tra Germania e Giappone con i tedeschi che si illudono contro una formazione nipponica mai doma. La formazione di Flick domina per gran parte della partita andando in gol su rigore con il centrocampista del Manchester City Ilkay Gundogan. La Germania non molla e sfiora a più riprese il gol del vantaggio. Soprattutto nel secondo tempo prima con lo stesso Gundogan che prende il palo e poi con Gnabry di testa. Fantastica la parata di Gonda. Gli ultimi venti minuti però sono di marca giapponese. Il miracolo di Neuer su Ito al 71′ è soltanto il preludio di ciò che avverrà subito dopo. Passano solamente quattro minuti ed è Doan del Friburgo a trafiggere l’estremo difensore bavarese. All’82’ è ancora un giocatore della Bundesliga a tramortire la Germania: Asano del Bochum. Nel finale, i tedeschi tentano l’assalto finale con una conclusione di Goretska al lato di poco.