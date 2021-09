Mazzola: «Inter-Real Madrid? Bella ma non vedo chiaro chi possa vincere»

Sandro Mazzola ha parlato di Inter-Real Madrid, partita valida per la fase a gironi di Champions League, in programma stasera.

INTER-REAL MADRID – Queste le parole di Sandro Mazzola ad AS. «Come vedi questa nuova Inter-Real Madrid? Non so non mi piace… Come? No, no… Sarà sicuramente una bella partita, anche se non vedo nulla di chiaro su chi possa vincere. A un certo punto penso che la favorita possa essere l’Inter, poi ci ripenso e vedo meglio il Real… non riesco a decidermi».

INTER – Mazzola sull’Inter è campione d’Italia. «Certo che mi rende felice, ma quando entri in campo pensando di essere il campione, le cose di solito non vanno bene. L’allenatore deve prendere i giocatori e dire loro: “Non siamo campioni. Lavoriamo”».

ADDII – Mazzola sulle cessioni di Achraf Hakimi e Romelu Lukaku. «Sarà difficile, questo è certo. Ma l’Inter ha la capacità di fare cose come l’anno scorso. Al giorno d’oggi, l’economia dei club è molto importante. Se non hai i conti giusti, devi vendere. E non c’è problema».

FINALE – Mazzola sulla finale di Coppa Campioni del 1964 a Vienna. «È stata una cosa incredibile. Quando stavamo per entrare in campo, eravamo entrambe le squadre in attesa nel tunnel. Ho visto Alfredo (Di Stéfano), che era il mio idolo, il migliore al mondo di sempre. E i miei compagni di squadra iniziarono a entrare in campo, e io rimasi lì sbalordito. E gli ultimi che sono usciti hanno dovuto svegliarmi: “Vieni a giocare o sali sul palco a vedere Di Stéfano?” Era la cosa più grande, la cosa più grande della vita».

MIGLIORE – Mazzola fu il migliore quel giorno il migliore segnando due gol. «Lui era vecchio e io giovane (avevo 21 anni all’epoca; Di Stéfano era sull’orlo dei 38). E volevo solo fargli vedere che era molto bravo, per me era importante. Era il mio idolo».

GIOCATORI – Mazzola sulla mancanza di giocatori così. «Non ci sono più giocatori così? Ha giocato in tutto il campo, è stato fantastico. Ora non ci sono calciatori con quella capacità. Il calcio è un po’ cambiato, in peggio. Siamo arrivati ​​un’ora prima dell’inizio dell’allenamento e poi è stato un po’ di corsa, allungamento, destra, sinistra… E dopo 20 minuti, toccare la palla. Era un altro mondo. Adesso lavoreranno di più fisicamente, ma giocano a calcio molto meno. E che alla fine produce giocatori più forti, ma calciatori di qualità inferiore».

TRE CHAMPIONS CONSECUTIVE – Mazzola sul Real Madrid delle tre Champions di fila. «Mi è veramente piaciuto. Con giocatori del genere, come Modric, Cristiano, Ramos, Benzema… puoi vincere quello che vuoi. Cristiano è una cosa… mi piace molto. Se so che giocherà, guardo sempre la partita. Mi dispiace che abbia lasciato l’Italia. Ma il calcio è calcio, anche in questo».

Fonte: AS.com – Manu de Juan