Bagatta: «Inter, prendi Kepa! Alcuni allenatori dovrebbero imparare da Inzaghi»

Bagatta dà consigli di mercato per il ruolo di portiere, che in casa Inter sarà presto tema caldo. Il noto giornalista, ospite negli studi di “Sportitalia Mercato” su Sportitalia, indica Kepa come occasione da cogliere. Poi fa i complimenti a Inzaghi, lanciando una frecciatina ad altri allenatori italiani

KEPA E INZAGHI – Il focus nerazzurro di Guido Bagatta riguarda due temi e il primo porta tra i pali: «Fossi l’Inter o la Juventus, un pensierino a Kepa ce lo farei. Ormai è un anno e mezzo che non vede il campo al Chelsea, a 20 milioni di euro può essere un investimento». Chiuso l’argomento portiere, Bagatta passa a quello relativo all’allenatore: «Gli allenatori più vecchi dovrebbero imparare da Simone Inzaghi, che in conferenza stampa infonde tranquillità. Anche nei giocatori prima di una partita. E anche quando perde, non perde mai la direzione giusta. Per una squadra come l’Inter, un allenatore come Inzaghi era importante quest’estate. Ed è importante soprattutto adesso, visto che gli hanno dato una bella squadra e non una squadra in dismissione! Tre-quattro colleghi più anziani in Italia dovrebbero imparare da Inzaghi….». Queste le parole di Bagatta sullo stile dell’attuale tecnico nerazzurro, che sembrano indirizzate a nomi illustri…