Bucchioni: «Inter, Handanovic a fine corsa! Perplesso dopo l’ultima partita»

Bucchioni analizza la situazione in casa Inter, dove il problema portiere rischia di non essere l’unico. Il noto giornalista, intervenuto in collegamento nel corso di “Sportitalia Mercato” su Sportitalia, boccia Handanovic e la squadra di Inzaghi vista a Genova

PROBLEMA TRA I PALI – Si parla di portieri e le parole del suo collega Alfredo Pedullà (vedi dichiarazioni) trovano conferma in quelle di Enzo Bucchioni: «L’Inter voleva Juan Musso ma aveva difficoltà economiche, come raccontato per tutta l’estate. Cosa si può dire a questi dirigenti? Complimenti all’Atalanta, che si è assicurata un grande portiere ed è a posto per dieci anni! Più che la Juventus, il problema portiere ora ce l’ha soprattutto l’Inter. Al di là del rendimento attuale, Samir Handanovic è arrivato a fine corsa. Al sostituto dovrà pensarci già da adesso l’Inter…».

TEST DA SCUDETTO – Tornando agli argomenti di campo, Bucchioni dice la sua sulla serata europea: «Per l’Inter è un test importante. La delusione l’anno scorso fu cocente in Champions League. Forse non era ancora pronta, ma poi è cresciuta molto in stagione con Antonio Conte, guadagnando in esperienza e sicurezza. Vediamo con Simone Inzaghi cosa succederà. L’inizio è stato molto interessante con qualche cambiamento in meglio nel gioco. Qualche perplessità il pareggio contro la Sampdoria me lo ha lasciato. Forse stavano già pensando a questa partita… L’Inter è stata troppo distratta! In questo modo tutte le squadre ti possono punire. Inter-Real Madrid può essere una partita che dà risposte anche in ottica lotta Scudetto». Questo il pensiero di Bucchioni, che citando Sampdoria-Inter fa scaldare anche il collega Guido Bagatta (vedi dichiarazioni).