Mauro: «Inter, semifinale meritata! Skriniar? Marotta avrebbe detto altro»

L’Inter ha battuto 1-0 l’Atalanta a San Siro grazie al gol di Darmian che permette alla squadra di Inzaghi di volare in semifinale di Coppa Italia. Massimo Mauro, ospite negli studi Mediaset, premia l’atteggiamento di Lautaro Martinez e compagni. Un pensiero poi sulla situazione di Skriniar

MERITI – L’Inter ha battuto di misura l’Atalanta nei quarti di finale di Coppa Italia. Secondo Massimo Mauro, il traguardo è meritato: «L’Inter ha meritato di vincere, ha cercato sempre la vittoria. Non ci sono state grandi occasioni da gol, ma la volontà e la voglia di non mollare ha premiato la squadra di Inzaghi. La parte atletica di Lukaku non è quella che ricordavamo, ha sofferto anche al Chelsea. Calhanoglu? Quando fai una scelta così in quel ruolo, dove ha sempre fatto molto bene Brozovic, è veramente un rischio perché fare il centrale di una grande squadra e dare equilibrio come Brozovic non era scontato. Il turco lo sta facendo molto bene. L’ultima mezz’ora di Lukaku è veramente buona».

COSE NON DETTE – Mauro commenta poi la situazione di Milan Skriniar partendo dalle dichiarazioni di Giuseppe Marotta (vedi articolo): «Ha ragione ma credo volesse dire anche altro. Non mi sembra una situazione facile né per l’Inter né per Skriniar. Il capitano non può non sapere a gennaio cosa succede del suo futuro, non possono essere solo i soldi la discriminante. Si possono dire tante cose, ma i fatti dicono che Skriniar è il capitano, ha un contratto fino a giugno ed è una situazione brutta sia per lui che per l’Inter che ha investito su di lui facendolo diventare un giocatore da un certo stipendio».