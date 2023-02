Zenga: «Skriniar? Non esistono più bandiere! Tifosi devono abituarsi»

Walter Zenga, ospite negli studi di Sky Sport, ha parlato dell’Inter reduce dal successo in Coppa Italia sull’Atalanta. L’ex portiere nerazzurro si esprime sulla vicenda relativa a Skriniar

BANDIERE – Questa l’analisi di Zenga: «Skriniar? Si poteva sospettare avesse un accordo con un’altra squadra. Viviamo in un mondo in cui i giocatori hanno l’autonomia di dove andare. Il problema è che non esistono più le bandiere, dobbiamo abituarci a questa cosa. I tifosi devono abituarsi, purtroppo, a non avere più le bandiere di una volta. L’allenatore deve fare l’interesse della squadra, se lui lo ritiene importante per il suo modo di giocare lo deve fare giocare anche se va a scadenza»