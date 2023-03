Mauro: «Inter seconda forza in Serie A, non c’è dubbio! Ma con la Juventus»

Massimo Mauro mette solo l’Inter dietro al Napoli anche se, al netto della penalizzazione, non vuole dimenticare la Juventus. L’ex giocatore bianconero, ospite a Pressing Serie A su Italia 1, premia la squadra di Inzaghi per il 2-0 sul Lecce.

LE RIVALI – Massimo Mauro vede l’Inter seconda forza della Serie A dietro al Napoli: «Insieme alla Juventus sì. Hanno cinquanta punti tutte e due, poi dobbiamo dirlo. Quando giochi come l’Inter ha giocato a Bologna, che non ha avuto la forza di mettere in campo un’intensità come un campionato come il nostro, puoi perdere anche contro una squadra non titolata. Una grande squadra, quella che vince, si contraddistingue dal fatto di avere un’intensità al 100% tutto il campionato. Se i giocatori non lo fanno ecco che si vedono le difficoltà. L’Inter col Lecce ha vinto facile, contro una squadra che le ha date a tutte le grandi: che devi dire? Che è la seconda forza del campionato, non c’è dubbio».