Stramaccioni: «Inter, la dirigenza riorganizzi due reparti. Ma prova di forza»

Per Stramaccioni l’Inter deve risistemarsi in vista della prossima stagione, prima però c’è da completare questa e farlo al meglio. A Sunday Night Square su DAZN l’ex allenatore nerazzurro trova un rammarico per Inzaghi e i suoi.

PECCATO – Andrea Stramaccioni dà un giudizio sul 2023: «Io torno in Italia a dicembre e una delle prime partite che vedo del nostro campionato è Inter-Napoli. Io credo che da lì nascano molti dei rimpianti, perché l’Inter ha dato una prova di forza straordinaria e dava l’idea di poterli andare a prendere con un girone intero. Il tema discontinuità secondo me la fa da padrone: è importantissima la Champions League. Ma sarà importantissimo come la dirigenza andrà a risolvere per il futuro alcuni reparti da riorganizzare. La difesa perde Milan Skriniar e ha giocatori in scadenza, il centrocampo è un altro reparto dove si potrebbe pensare di integrare. Il tifoso interista, che è ambizioso perché viene da risultati importanti, ha il rammarico perché pensa che non sia andata come poteva».