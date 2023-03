Biasin: «Inter seconda forza! Ma Gagliardini e non Asllani autogol Inzaghi»

Per Biasin la classifica rispecchia i valori del campo, anche se forse l’Inter avrebbe potuto fare di più. Nel suo intervento per Pressing Serie A su Italia 1, il giornalista critica Inzaghi per aver messo Gagliardini e non Asllani col Lecce.

PRIMA INSEGUITRICI – Fabrizio Biasin mette l’Inter solo dietro al Napoli: «Secondo me è la seconda forza del campionato. Qual è il problema? Che se me lo chiedevi ad agosto era la prima. Io la metto con la Juventus, per me erano le due rose più forti. Per me la rosa dell’Inter è fortissima, poi il Napoli ha fatto una cosa incredibile e bravo. L’Inter è la seconda forza del campionato, mi spiace perché poteva lottare per lo scudetto. Per fortuna è uscita da una settimana bruttissima, doveva rispondere sul campo e l’ha fatto: partita mai in discussione. Hanno giocato tutti a buon livello, alcuni ottimo come Robin Gosens. Ci sono ancora Champions League e Coppa Italia, può essere ancora una buona stagione ma l’Inter avrebbe dovuto lottare per lo scudetto».

IN MEZZO – Biasin si sposta sul centrocampo dell’Inter: «Marcelo Brozovic scaricato? Io sono forse il primo fan di Brozovic, però tocca a lui far vedere. Gli ultimi venti minuti col Porto ha fatto vedere: ci ha pensato lui. Questa cosa vogliamo vedere da Brozovic. La scelta di Roberto Gagliardini anziché Kristjan Asllani? Lo ritengo un autogol concettuale: se a dieci minuti dalla fine hai un giocatore in scadenza, anzi scaduto e non più tuo, e uno giovanissimo e promettente devi farli fare ad Asllani».