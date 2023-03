Saccani: «Blin-Gosens? Era rigore Inter! Manganiello forse aveva dubbio»

Saccani, ex arbitro di Serie A, ha fatto la moviola di Inter-Lecce durante La Domenica Sportiva su Rai 2. Giudicato da rigore il mancato fischio di Manganiello per fallo di Blin su Gosens.

MOVIOLA − Massimiliano Saccani, alla Domenica Sportiva, analizza gli episodi di Inter-Lecce: «Gianluca Manganiello fa la prima valutazione al 36’ su richiesta dell’Inter per un calcio di rigore su Denzel Dumfries. Valentin Gendrey bravissimo ad allungarsi e togliere il pallone al giocatore. L’altro episodio è al 21’ della ripresa. Alexis Blin su Robin Gosens. Manganiello vicino, forse aveva il dubbio su chi avesse preso il pallone per primo. Era giusto concedere il rigore, ma giusto che il VAR non sia intervenuto».