Mattioli difende Acerbi: «11 compagni di colore, non istinti razzisti»

Mario Mattioli non crede alla colpevolezza di Francesco Acerbi, anzi fa una richiesta specifica al Napoli e a Juan Jesus su TMW Radio.

RICHIESTA – Mattioli prende una posizione chiara: «Credo che Acerbi abbia in squadra 11 compagni di colore e non credo abbia avuto istinti razzisti. Poi nessuno ha sentito l’offesa, dall’arbitro ai compagni, in più non c’è prova televisiva o audio. La sentenza è giusta. Pensate se fossero state comminate le 10 giornate di squalifica per questo. Perché qualsiasi altro poteva seguire questo esempio e far squalificare un calciatore. E’ stato assolto Acerbi per mancanza di prove. Il Napoli vuole appoggiare Juan Jesus a livello penale o civile? No, perchè serve la licenza della Federazione. Ora direi di finirla qui».