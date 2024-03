Condò: «Acerbi, il giudice sportivo senza una certezza. Ecco perché la scelta»

Negli studi di Sky Sport, Paolo Condò è tornato a parlare della sentenza del giudice sportivo dopo aver assolto Francesco Acerbi dai presunti attacchi razzisti contro Juan Jesus nel corso di Inter-Napoli.

DUBBIO – Paolo Condò, noto giornalista sportivo, in collegamento con gli studi di Sky Sport, è tornato a parlare del caso Juan Jesus-Acerbi dopo la sentenza del giudice sportivo che ha assolto il difensore dell’Inter dopo giorni complicati. Queste le sue parole: «Il giudice sportivo non ha la certezza di quella frase ‘negro’. Non sempre le verità coincidono, rispetto la sentenza e mi tengo il dubbio. Trovo improbabile che Juan Jesus abbia capito male o si sia inventato tutto, trovo corretto però che se non ci sono prove vere sia giusto non squalificare e quindi assolvere per insufficienza di prove. Vorrei sapere con quanti calciatori ha parlato il procuratore Chiné. Juan Jesus ha parlato anche con altri calciatori dell’Inter. Capisco che i calciatori se ne dicono di tutti i colori, ma a volte ci sono dei limiti come il razzismo»·.