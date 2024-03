Paparesta: «Acerbi-Juan Jesus, sfuggita di mano! Rischio precedente»

Gianluca Paparesta, ex arbitro italiano oggi dirigente di calcio, ospite dagli studi di Sportitalia ha provato a esprimere la sua opinione sul caso Juan Jesus-Francesco Acerbi.

RISCHIO PRECEDENTE – Gianluca Paparesta esprime la sua opinione in qualità da ex arbitro: «La situazione è sfuggita di mano dato che si era già ricomposta in campo durante e dopo la partita. Se non c’è nessuna prova è la parola di Juan Jesus contro quella di Acerbi. L’arbitro forse poteva chiedere sul momento ad Acerbi se era vera quella frase razzista dopo le scuse. Come poteva il giudice sportivo condannare un giocatore che dice di non aver detto la frase razzista? Rischi di creare un clamoroso precedente».