Teotino: «Acerbi, inchiesta troppo veloce! Inter, deluso da una cosa»

Ampia analisi da parte di Gianfranco Teotino sui risvolti del caso Acerbi-Juan Jesus. Il giornalista, presente nello studio di Sky Sport 24, commenta anche il comportamento del club Inter.

INTERROGATIVI – Gianfranco Teotino avanza alcuni dubbi dopo la sentenza della Giustizia Sportiva su Francesco Acerbi: «Penso che l’inchiesta della Procura Federale si stata trattata in modo un po’ raffazzonato, troppo velocemente. Noi non sappiamo, oltre ai due giocatori direttamente interessati e alla testimonianza dell’arbitro, chi abbiano ascoltato. Alcuni giocatori sono stati protagonisti e hanno parlato con i diretti interessati. A me piacerebbe sapere se questi giocatori sono stati interpellati e che tipo di testimonianza hanno reso. Poi c’è un elemento di cui non si parla ma che io ritengo molto importante: ossia le scuse di Acerbi in campo e di cui ha parlato Juan Jesus subito dopo la partita. Mi piacerebbe sapere se durante l’interrogatorio Acerbi abbia spiegato di cosa si è scusato in campo. Questo è un passaggio che rende molto lacunosa la sentenza del Giudice Sportivo».

POSIZIONE – Sulla linea adottata dall’Inter, invece, Gianfranco Teotino dichiara: «La parte dell’Inter è quella più complicata però io mi sarei aspettato qualcosa di più di un silenzio imbarazzato. Mi sarei aspettato che pur non prendendo le distanza dal suo giocatore fino a che la verità non fosse saltata fuori, mi sarei aspetto una serie di prese di posizione significative, che poi sono state patrimonio della storia del club negli anni non solo di Moratti. Anche alcuni dirigenti dell’Inter attuale sono sempre in prima fila per lottare contro il razzismo. In questo caso l’Inter non ha mai fatto sentire la propria voce e questo un po’ mi è parso deludente, pur comprendendo la delicatezza del caso».