Matri: «Inter, intensità diversa! Gagliardini messo da parte. Supercoppa…»

L’Inter ha battuto il Verona grazie alla rete decisiva di Lautaro Martinez. Matri sottolinea quanto fosse importante fare punti per la squadra di Inzaghi e commenta anche le parole al veleno di Gagliardini (vedi articolo). Di seguito le parole dell’ex attaccante negli studi di DAZN

CINISMO – L’Inter vince grazie al suo Campione del Mondo, Lautaro Martinez. Alessandro Matri parla dell’argentino e della prestazione della squadra di Simone Inzaghi: «Tutto istinto il gol di Lautaro Martinez, dopo lo stop è stato bravo a rubare il tempo al portiere. Nella partita con il Verona era più importante vincere che giocare bene, abbiamo visto un’Inter cinica che veniva da 120 minuti con il Parma. L’unica cosa importante era mangiare punti alle avversarie. Rispetto all’anno scorso l’intensità è un po’ più bassa, l’anno scorso l’Inter andava a prendere le squadre alte. Quello di abbassarsi è proprio un atteggiamento deciso dalla squadra: a 30 minuti dalla fine aspettiamo e ripartiamo piuttosto che recuperare e attaccare».

MESSO DA PARTE – Matri commenta anche il disappunto di Roberto Gagliardini che dopo Inter-Verona recrimina la scarsa considerazione avuta finora: «Gagliardini è stato messo da parte, è un giocatore che può dare molto di più in un’Inter come quella dell’anno scorso. Quest’anno, in una squadra che si abbassa di più, fa fatica a mostrarsi quindi paga. Dzeko ha queste partite in cui si assenta: oggi non era meglio far giocare Correa per farlo riposare in vista della Supercoppa? È importante vincere in una stagione, la Supercoppa è un trofeo e prende valore visto il cammino del Napoli in campionato. Inter e Milan arrivano alla pari».