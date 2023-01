Zenga: «Inter-Verona, poche emozioni. Un vantaggio sul Milan»

Una partita poco sofferta quella dell’Inter contro il Verona e decisa da un gol di Lautaro Martinez in apertura. Negli studi di Sky Sport, Walter Zenga ha analizzato la prestazione dei nerazzurri e ha posto l’attenzione su un vantaggio che la squadra di Simone Inzaghi può vantare sul Milan in vista della Supercoppa Italiana di mercoledì

POCHE EMOZIONI – Walter Zenga ha analizzato quanto visto in Inter-Verona, soffermandosi anche su un vantaggio che i nerazzurri hanno in vista della Supercoppa Italiana contro il Milan: «Una partita senza grandissime emozioni. L’Inter è andata in vantaggio subito e ha gestito contro un Verona molto ben organizzato che ha rischiato pochissimo. In vista di mercoledì i nerazzurri hanno il vantaggio di non essersi mai mossi da Milano e aver giocato sempre allo stesso orario, mentre il Milan ha giocato a orari diversi ed è andata a Salerno e a Lecce oggi».