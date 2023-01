Condò: «Gagliardini, gol cambierebbero giudizio! Supercoppa decisiva»

La vittoria per 1-0 dell’Inter sul Verona ha aperto alle analisi sullo stato di forma della squadra di Simone Inzaghi. Paolo Condò ne ha parlato negli studi di Sky Sport, soffermandosi anche sulla prestazione di Roberto Gagliardini e sull’importanza della Supercoppa Italiana

SUPERCOPPA IMPORTANTE – Paolo Condò ha parlato in questi termini dopo Inter-Verona: «È stata una partita noiosa con una volata in apertura grazie al gol di Lautaro Martinez. Inter e Milan sono due squadre che erano ripartite molto bene, ma poi hanno rallentato. Sono stati decisivi i pareggi della settimana scorsa che hanno tolto molto morale a entrambe. Si riprenderà quella che porterà a casa la Supercoppa Italiana, l’altra resterà con il morale sotto i tacchi. Una menzione per Gagliardini: se segnasse tre o quattro gol all’anno, cambierebbe tutto nel giudizio dei tifosi e dei giornalisti».