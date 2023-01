Gagliardini: «Inter, non disposto a giocare così poco! A giugno valuterò»

Roberto Gagliardini dopo Inter-Verona terminata sul punteggio di 1-0 a San Siro (vedi QUI), intervistato da Sky Sport ha parlato della partita e soprattutto nel suo futuro, facendo riferimento anche al suo futuro.

FUTURO INCERTO – Roberto Gagliardini dopo Inter-Verona 1-0 su Sky Sport ha parlato così: «Non è mai facile farsi trovare pronto dopo tanto tempo, però fa parte del nostro lavoro. Era da tanto che non giocavo due gare di fila e sono felice di aver contribuito alla vittoria. Siamo stati bravi a segnare subito, conosciamo il Verona e come gioca. Non siamo stati molto lucidi a sfruttare le occasioni e a girare palla veloce, siamo mancati in questo però arriviamo da una partita di 120 minuti contro il Parma e la vittoria è la cosa più importante».

SUL FUTURO – Roberto Gagliardini parla anche del suo futuro considerando anche il contratto in scadenza a giugno: «Altre stagioni così? Non penso di essere disposto ad avere questo tipo di minutaggio anche perché mi sento di poter dare ancora tanto, ho tanta voglia di fare e dimostrare. A giugno prenderò le mie decisioni. Per me sono stati anni di grande crescita, avendo giocato poco a livello di testa, sono pronto a dimostrare rispetto qualche anno fa. Molti giudizi non hanno senso, ho fatto il callo e penso solo a lavorare che è l’unica cosa che posso fare».