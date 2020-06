Materazzi: “Inter, Hakimi un campione. Si sta colmando gap con Juventus”

Matteo Materazzi, procuratore, intervenuto sulle frequenze di “Radio Sportiva” ha parlato del mercato dell’Inter, in particolare dell’affare che porterà Achraf Hakimi in nerazzurro. Parole di elogio, inoltre, per le operazioni di mercato effettuate dai nerazzurri in questi anni

GAP COLMATO – Queste le parole di Matteo Materazzi: «Hakimi è un grandissimo giocatore, il lavoro dell’Inter è sotto gli occhi di tutti. Ha portato grandissimi campioni, colmando il gap che c’era con la Juventus. Credo che l’Inter sia completa in ogni reparto: la difesa è una delle più forti d’Europa, a centrocampo ha preso giovani importanti e aveva già giocatori forti, davanti nulla da dire, quindi credo si sia sempre rinforzata e questi ultimi colpi sono la ciliegina sulla torta. È una squadra che dirà la sua in Italia e in Europa. Sicuramente a sinistra può migliorare ma è un problema di tutte, anche la Juve e la Lazio hanno difficoltà in quel ruolo. Hakimi è un campione, l’Inter lo ha preso e ora sono convinto che prenderanno qualcuno anche a sinistra. Ultimamente ho notato che chi ha la recompra non recompra mai, secondo me non lo farà neanche il Lipsia con Schick: in questo momento i soldi sono pochi, l’Inter li ha e li spende anche bene quindi tanto di cappello».