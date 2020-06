Prandelli: “Serie A, giusto riprendere. Sport senza pubblico…”

Cesare Prandelli, ex CT della Nazionale, intervenuto sulle frequenze di “TMW Radio” ha parlato di vari temi legati al calcio in Italia. Il tecnico si è soffermato sulla ripresa della Serie A dopo il forzato stop causato dall’emergenza Covid-19

RIPRESA – Queste le parole di Cesare Prandelli: «Giusto che sia ripreso tutto perché quando ricominciano le partite le persone possono mettere da parte i problemi. Abbiamo vissuto mesi difficili ed è difficile davanti a certi numeri pensare allo sport che è sinonimo di gioia e aggregazione. Se ho pensato ad uno stop definitivo? Assolutamente sì, ma credo lo abbiano pensato tutti. La priorità è la salute e lo sport passa in secondo piano. Fortunatamente sembra che le cose siano sotto controllo e i giocatori hanno un protocollo rigido. Uno sport senza pubblico è qualcosa di difficile da descrivere. Bisognerebbe correggere qualcosa, magari mettendo dei cori dei tifosi perché visto in tv sembra tutto molto asettico. Partite post lock-down? Non avendo uno storico, le squadre hanno fatto preparazioni diverse. Leggendo i numeri non è un ritmo così basso, il problema è che molte squadre si giocano tanto ogni partita e diventa una sfida continua. E’ un campionato interessante ma molto dispendioso e giustamente hanno proposto i 5 cambi per gli allenatori: così si può realmente cambiare il volto delle partite».

Fonte: TMW Radio