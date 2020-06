Parma-Inter: la probabile formazione dell’Inter senza Conte (28Âª in Serie A)

Parma-Inter: la probabile formazione dell’Inter senza Conte (28ª in Serie A)

Parma-Inter è in programma oggi a partire dalle ore 21.45. Partita valida per la ventottesima giornata del Campionato Italiano di Serie A, la nona del girone di ritorno. Lo stop in casa contro il Sassuolo ha ridimensionato i sogni nerazzurri, ma bisogna reagire. Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Stellini (Conte squalificato)

LA ROSA E LA FILOSOFIA DI CONTE

INDISPONIBILI – Come al solito non è stata resa nota la lista dei convocati da parte dell’allenatore nerazzurro, ma gli assenti sono i soliti tre in mezzo al campo. Nulla da fare ancora per Brozovic, Sensi e Vecino, rimasti a Milano. Non ci sarà nemmeno Skriniar, squalificato per la prima di tre giornate.

MODULO – Non è periodo di test per Conte, oggi sostituito in panchina dal vice Stellini, che seguirà la traccia delle ultime uscite. Ancora 3-4-1-2 per l’Inter, che dovrà fare assoluto affidamento su Eriksen trequartista.

LA SQUADRA REPARTO PER REPARTO

DIFESA – Rivoluzione dietro a copertura del capitano Handanovic tra i pali. Al centro torna in regia de Vrij, ai cui lati agiranno D’Ambrosio sul centro-destra e Godin sul centro-sinistra, in vantaggio sull’ex Bastoni.

CENTROCAMPO – Qualche modifica in mezzo. Candreva riparte dal 1′ a destra, mentre Biraghi a sinistra è in vantaggio su Young. In cabina di regia dovrebbe farcela Barella con il supporto di Gagliardini, anche se Borja Valero spera in un’altra chance dall’inizio. Nessun dubbio su Eriksen trequartista.

ATTACCO – In avanti ritorna la coppia titolare. Nonostante il dolore alla schiena abbia condizionato l’ultima settimana di allenamenti, Lautaro Martinez torna al fianco di Lukaku per continuare a migliorare lo score di entrambi.

IL PROBABILE SCHIERAMENTO DELL’INTER

FORMAZIONE – Ecco dunque la probabile formazione titolare dell’Inter che affronterà il Parma: Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Godin; Candreva, Barella, Gagliardini, Biraghi; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez.

IN PANCHINA – Padelli, Berni; Ranocchia, Pirola, Bastoni; Asamoah, Agoumé, Borja Valero, Young, Moses; Sanchez, Esposito.