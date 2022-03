Massa-Guida, confermato stop dopo Torino-Inter. Neanche in Serie B

L’Inter attende sabato per tornare a giocare in Serie A contro la Fiorentina. I nerazzurri devono tornare a vincere e macinare punti, non si può sbagliare più da qui alla fine. L’arbitro del match sarà Chiffi, mentre viene confermato lo stop a Massa e Guida dopo l’episodio di Torino-Inter.

