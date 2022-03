Inter-Fiorentina, senza Brozovic ci sarà un cambio nel modulo?

L’Inter affronta la Fiorentina sabato alle 18 dopo l’1-1 contro il Torino di domenica scorsa. Inzaghi dovrà capire, tra oggi e domani, se ci sarà Marcelo Brozovic contro i viola. Ma in caso di assenza del croato, potrebbe cambiare lo scacchiere in campo?

SOLUZIONE – L’Inter ha bisogno di una vittoria per tornare a cullare il sogno scudetto. Da qui alla fine non si può più sbagliare e sabato contro i viola sarà una finale. Ci sarà Marcelo Brozovic? Simone Inzaghi capirà solamente tra oggi e domani se il croato sarà della partita stando alle ultime notizie ma in caso di forfait, i nerazzurri come si schiereranno? Inzaghi potrebbe pensare a un cambio tattico? Senza Brozovic si è visto i limiti a centrocampo dell’Inter con i giocatori adattati in quel ruolo che non hanno fatto bene. Senza di lui potrebbe dunque alzarsi Calhanoglu nel ruolo di trequartista con l’inserimento di un centrocampista al fianco di Barella?