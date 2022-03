VIDEO – Serie A contro il razzismo, Ranocchia rappresentate dell’Inter

L’Inter sabato affronta la Fiorentina a San Siro con i nerazzurri che vogliono tornare alla vittoria e continuare la corsa verso lo scudetto. In questa giornata di Serie A però, la 30ª, ci saranno tante iniziative contro il razzismo come annunciato nei giorni scorsi (vedi articolo).

INIZIATIVA – L‘Inter affronta la Fiorentina sabato alle 18 a San Siro, un match che i nerazzurri non possono sbagliare per correre verso lo scudetto. Servirà la migliore Inter possibile. Intanto però, sui vari social, la Lega Serie A ha cominciato l’iniziativa Keep Racism Out che caratterizzerà la prossima giornata di campionato.

Il primo video è una clip con il cantante Rocco Hunt assieme a tanti calciatori della Serie A tra cui anche Andrea Ranocchia. Il messaggio è quello di farsi sentire per tenere lontano il razzismo.