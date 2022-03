Serie A e Unar contro il razzismo: tutte le iniziative per la 30ª giornata

L’Inter ha pareggiato 1-1 contro il Torino ieri nel posticipo domenica di Serie A. La prossima giornata contro la Fiorentina servirà tornare a vincere. Nella 30ª giornata però, la Lega ha in programma anche tante iniziative per combattere il razzismo.

BATTAGLIA – L’Inter la prossima giornata è attesa dall’impegno casalingo contro la Fiorentina sabato alle 18. I nerazzurri devono tornare a vincere. La Lega Serie A intanto ha diramato un comunicato che annuncia delle iniziative contro il razzismo. Ecco il contenuto. «Venerdì, sabato e domenica su tutti i campi della Serie A TIM sono in programma numerose iniziative dedicate alla lotta al razzismo e ad ogni forma di discriminazione. Lega Serie A e UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri) scendono ancora una volta in campo insieme con la campagna “Keep Racism OUT” per combattere il razzismo e ogni forma di discriminazione. In occasione della 30ª Giornata di Campionato, e in concomitanza con la XVIII Settimana contro il razzismo che ci celebra dal 15 al 21 marzo 2022, su tutti i campi della Serie A TIM e sui canali social di Lega Serie A saranno realizzate una serie di iniziative a sostegno della campagna, grazie al supporto e alla partecipazione dei 20 Club associati. Giovedì 17 marzo, sugli account social @SerieA, sarà presentato in anteprima il nuovo spot “Keep Racism Out”: in un video scandito da voci e musica, tutte le squadre di A, ognuna con un calciatore rappresentativo, ribadiscono il proprio impegno lanciando un messaggio forte di inclusione e lotta al razzismo».