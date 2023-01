Martorelli, non solo l’Inter: «Mercato difficile. Grandi ferme per un motivo»

Il noto procuratore Giocondo Martorelli ha fatto il punto sul calciomercato di gennaio. Alle frequenze di TMW Radio, le sue parole si sono concentrate sulle mosse delle grandi (tra cui anche l’Inter), bloccate per un motivo ben particolare.

MERCATO FERMO – Se qualcuno si aspetta grossi botti di mercato dall’Inter, o dalle altre grandi, durante questo mercato, resterà con ogni probabilità deluso. Secondo l’analisi del noto procuratore Giocondo Martorelli, infatti, le big della Serie A si muoveranno poco in questo mercato. Ecco le sue parole: «Difficile definire ora le situazioni di mercato perché siamo agli inizi e manca ancora tanto alla fine . La cosa che sorprende è che le grandi sono ferme al palo perché le risorse economiche sono davvero poche. SI muoveranno solo le piccole, probabilmente, per cercare di cambiare cammino in campionato».