FOTO – La Uefa ricorda l’ultima finale di Champions League dell’Inter

Dal profilo Twitter della Uefa Champions League arriva una foto dell’ultima finale giocata dall’Inter quasi 13 anni fa. La squadra di Simone Inzaghi tornerà a giocare in campo europeo tra un mese: il Porto sarà la squadra da battere.

RICORDI – La Uefa Champions League ricorda la finale vinta dall’Inter contro il Bayern Monaco nella notte di Madrid del 22 maggio 2010. La doppietta di Diego Milito condannò i tedeschi e riportò la coppa a Milano dopo molti anni. La squadra di Simone Inzaghi tornerà a giocare in campo europeo il 22 febbraio contro il Porto, per la partita valida per l’andata degli ottavi di finale.

Questa la foto pubblicata su Twitter.