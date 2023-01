Onana, clean sheet e parata per i 3 punti dell’Inter! Inzaghi ringrazia

André Onana è risultato uomo decisivo per la vittoria dell’Inter sul Napoli. La parata a pochi minuti dalla fine vale il successo e anche il clean sheet contro l’attacco più prolifico del campionato, Simone Inzaghi ringrazia.

DECISIVO – André Onana ricorda ai tifosi dell’Inter cosa vuol dire avere un portiere decisivo. Il camerunense para di puro istinto il tiro di Giacomo Raspadori al minuto 90, salvando il risultato e la vittoria dei nerazzurri sul Napoli (vedi report). L’estremo difensore conquista sempre maggiore sicurezza ed è determinante anche nei momenti più difficili. In una partita in cui gli avversari non sono mai riusciti ad arrivare in porta, Onana si è fatto trovare pronto nell’unica occasione da gol, sventando la beffa finale che sarebbe stata enormemente amara per il futuro della squadra. Simone Inzaghi ringrazia il suo portiere e raccoglie i primi frutti dalla scelta presa ormai più di qualche settimana fa. Ciò che garantisce André è molto di più delle sue parate. Il gioco dal basso ora è più fluido e i lanci per superare il pressing dei rivali sono sempre più frequenti.

Onana, prove da top!

RUOLO – La stazza di Edin Dzeko e Romelu Lukaku hanno permesso ad Onana di provare spesso il lancio lungo verso l’attacco, con l’obiettivo di evitare il pressing dei centrocampisti del Napoli sui portatori di palla. Da questa situazione sono spesso nati pericoli nerazzurri, che però non si sono poi concretizzati. Il portiere dell’Inter dimostra ancora il suo stile di gioco moderno in una partita che di semplice aveva ben poco. Ciò che non piaceva al Commissario tecnico del Camerun Song fa molto comodo a Simone Inzaghi, che ritiene André il suo titolare fisso. Samir Handanovic e la sua bassa reattività sono un lontano ricordo per i tifosi dell’Inter, che ora si possono godere la sicurezza e l’estro di un estremo difensore come Onana.