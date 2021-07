Barella ha sbloccato Belgio-Italia di venerdì sera, col suo primo gol agli Europei. L’ex centrocampista Domenico Marocchino, nel corso di “Notti Europee” su Rai 1, celebra il giocatore dell’Inter.

FRA I MIGLIORI – Nicolò Barella venerdì è tornato ai suoi standard, con la grande prestazione (non solo per il gol) in Belgio-Italia 1-2. Sul centrocampista dell’Inter si esprime Domenico Marocchino: «Si vede che è una persona intelligente. La qualità migliore di Barella, e ne ha tante, penso che sia il dinamismo: è come una pallina del flipper, va da tutte le parti ed è poi anche rapido nella corsa. Non voglio dire che somiglia a Marco Tardelli(presente nella trasmissione, ndr), perché lui era più forte. Per la completezza di un giocatore bisogna guardare anche altre caratteristiche: Tardelli era molto bravo di testa, Barella questo non ce l’ha».