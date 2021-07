Trevisani: «Italia-Danimarca finale giusta, anche per Eriksen e Spinazzola»

Trevisani sponsorizza Italia-Danimarca come finale degli Europei, dopo l’esito dei quarti (vedi articolo). Il giornalista, ospite di Sky Sport, fra i motivi per spiegare la sua scelta cita anche Eriksen e Spinazzola (fuori dal torneo per situazioni ovviamente diverse).

QUALE PREFERENZA? – Riccardo Trevisani esprime il suo gradimento: «È stato un grande Europeo per la Repubblica Ceca, ma secondo me la finale di questo Europeo è Italia-Danimarca. La finale giusta, intendo. Tra gioco, aspettative che c’erano rispetto a quello che poi è stato proposto, quello che è successo a Leonardo Spinazzola e Christian Eriksen. Somma tutto quello che vuoi, poi non è giusto che l’Inghilterra giochi la finale in casa».