Marocchino: «A Ballo-Touré darei contro due rigori! Inter, lotta difficile»

Si continua a discutere sui due rigori assegnati all’Inter, quelli per i falli di Kessié su Calhanoglu e di Ballo-Touré su Darmian (vedi moviola). L’ex giocatore Marocchino, nel corso di Calcio Totale su Rai Sport +, è piuttosto netto sul secondo.

DAL DISCHETTO – Domenico Marocchino è molto critico su Franck Kessié per il fallo su Hakan Calhanoglu nel primo rigore per l’Inter: «A quel giocatore lì io, se fossi l’allenatore, tornando nello spogliatoio gli strapperei il cartellino. Per me però non è rigore. Per quanto riguarda l’errore del giocatore a volte nella conduzione la palla non deve essere troppo bassa. Sul secondo io ne avrei dati due di rigori per quello che ha fatto Fodé Ballo-Touré: uno per la piroetta e uno per l’intervento. Erano anni che non vedevo una marcatura così. L’Inter non è più forte dell’anno scorso ed è difficilissimo che rientri nella lotta scudetto, perché le prime due stanno facendo benissimo. Potrà arrivare terza, ma attenzione all’Atalanta».