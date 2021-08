Marianella: «Per affetto vorrei che Lukaku restasse. Ma c’è una tentazione»

Lukaku è nel mirino del Chelsea e i Blues stanno provando a convincere l’Inter e il giocatore. Il giornalista Massimo Marianella, a Sky Sport 24, prova a ipotizzare quale sia lo scenario migliore per il belga.

VOGLIA DI RIVINCITA? – Massimo Marianella valuta pro e contro del pressing del Chelsea per Romelu Lukaku: «Detto che io personalmente, per affetto, vorrei che Lukaku rimanesse qui per molti motivi. Però, se mi chiedete nella sua mente oggi che cosa farei, forse la tentazione di tornare in Inghilterra sarebbe molto forte. Qui in Italia ha già dimostrato tutto: ha imposto la sua personalità e fisicità, vincendo da protagonista. Cosa che in Inghilterra non gli è riuscita: ha fatto bene al Manchester United, benissimo all’Everton, ma non ha fatto bene come da noi. Per lui tornare al Chelsea sarebbe una rivincita grandissima, per lui forse fondamentale: è stato preso per portare le borse, non ha giocato molto. È l’unica casella con lo zero e forse l’unico ricordo che ha è che, con José Mourinho in panchina, a Praga col Bayern Monaco entra e sbaglia il rigore decisivo in Supercoppa Europea. Forse vorrebbe tornare in una squadra dove non si è affermato per dimostrare chi è Lukaku».