Palmeri: «Lukaku, a lui ancora zero proposte. Inter rifiuta ma allerta Zapata»

Lukaku è in bilico vista la situazione Chelsea, ma per il momento l’Inter prova a fare muro. Il giornalista Tancredi Palmeri, nel suo editoriale per il sito “TuttoMercatoWeb”, spiega quali siano i rischi per i nerazzurri. Come sostituto rilancia il nome di Zapata dell’Atalanta.

RICHIESTO – “La torta probabilistica si compone di un 40% legato alla volontà di Romelu Lukaku, un 40% legato alla volontà dell’Inter, e un 20% legato all’esistenza dell’offerta del Chelsea. Per chiudere un affare così costoso ci vuole un mese buono, quindi il Chelsea sapeva che questa settimana fosse le colonne d’Ercole oltre cui imbastire la trattativa sarebbe stato impossibile. Il costante diniego del Borussia Dortmund nell’accettare i centoventi milioni per Erling Haaland hanno spinto Roman Abramovich a non indugiare oltre, e dunque gli interisti proprio sul finire della virtuale deadline hanno visto il pericolo concretizzarsi. Ma vista quella torta, rimane una certezza: finché sia Inter che Lukaku rifiuteranno l’offerta, nulla succederà. Ma se anche una delle due parti dovesse recedere, allora Lukaku andrà”.

I RIFIUTI – “La notizia è che finora l’Inter ha rifiutato i cento milioni dal Chelsea, ma Lukaku non ha rifiutato ancora niente. Nessuna proposta gli è stata fatta ancora, dunque non si è posto il problema. L’Inter ha ritenuto irricevibile l’offerta da 100 milioni, e questo ha chiuso la possibilità. Quella possibilità, non la trattativa tout court. Ma non è detto che Lukaku sia incedibile, e come per Hakimi l’Inter ha fatto capire che una proposta maggiore – in questo caso da 120 milioni – sarebbe esaminata. E a quel punto, l’opzione sarebbe sottoposta a Lukaku. Il quale anche lui sarebbe costretto a esaminarla. Normalmente, uno come Abramovich se arriva a 100 milioni, dopo arriva anche a 120. E allora Duvan Zapata, il cui prezzo si aggirerebbe sui 45 milioni, è allertato per capire la sua intenzione di cambiare tonalità di nerazzurro”.

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Tancredi Palmeri