Marianella: «Inter, sono curioso! Lautaro Martinez non diventerà un top»

Marianella, noto telecronista, dagli studi di Sky Sport ha parlato della lotta scudetto in Serie A facendo riferimento alle partite di oggi, e sul momento di Lautaro Martinez.

LA PARTITA – Marianella esprime la sua opinione riguardo Genoa-Inter, in programma questa sera alle 21: «Questa lotta scudetto è bella e affascinante, questo turno è gestibile per le milanesi. Sono curioso di vedere questa sera la condizione dell’Inter. Capire se c’è un problema dal punto di vista fisico oppure no».

MOMENTO NO – Marianella dice la sua riguardo il momento di Lautaro Martinez, aggiungendo anche un suo parere personale: «Lautaro Martinez può fare la prima e la seconda punta, è il presente e il futuro dell’Inter. Io non credo che diventerà un top, però le critiche sono ingiuste. Sta attraversando un momento che accade a tutti gli attaccanti del pianeta! C’è un momento dove sbagli da due passi come contro il Sassuolo e altre dove segni da centrocampo. La forza di questo giocatore è il sapersi adattare a qualsiasi tipologia di posizione in attacco».