Sorteggio Conference League, la rivale agli ottavi di finale per la Roma

Sorteggio Conference League, estratta la squadra che affronterà la Roma per le partite valide per gli ottavi di finale della competizione europea

SORTEGGIO – Sorteggiata la squadra avversaria che sfiderà la Roma nelle partite valide per gli ottavi di finale di Conference League. Dopo aver chiuso il proprio girone da prima classificata, la formazione di José Mourinho giocherà contro il Vitesse. Match fondamentale per ottenere un posto nei quarti di finale della competizione europea. Andata il 10 marzo in Olanda e ritorno il 17 all’Olimpico.