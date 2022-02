Genoa-Inter, pochi dubbi per Inzaghi: rispetto al Sassuolo tornano in 4

Pochi dubbi di formazione per Simone Inzaghi in vista di Genoa-Inter. I nerazzurri vogliono immediatamente ritrovare la vittoria dopo il doppio KO contro Liverpool e Sassuolo

ULTIME − Si avvicina Genoa-Inter, match valido per la ventisettesima giornata di campionato. Inzaghi punta alla miglior formazione possibile per ritrovare i tre punti a Marassi. Le sconfitte contro Liverpool e Sassuolo fanno ancora male ed ecco che il tecnico piacentino non vuole fare più sconti. Zero turnover in vista del Derby di Coppa Italia di martedì. Rispetto all’undici visto contro la squadra di Alessio Dionisi, tornano in quattro: Alessandro Bastoni in difesa, Denzel Dumfries a destra, Marcelo Brozovic in mezzo ed Edin Dzeko in avanti. Il bosniaco farà coppia con Lautaro Martinez.