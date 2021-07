Marianella: «Inter, sembrava dovessero andare via tre big. Ora vediamo»

L’Inter ha ceduto Hakimi al PSG, ma non dovrebbe fare altri sacrifici almeno tra i big della rosa (vedi articolo). Nel corso di “Calciomercato – L’Originale”, il giornalista di Sky Sport Massimo Marianella ritiene che, da questo punto di vista, ci siano segnali incoraggianti.

ANCORA COMPETITIVI? – Massimo Marianella parla di come l’Inter si presenta alla nuova stagione: «È mutata. È arrivato Hakan Calhanoglu, che è un buonissimo giocatore. Bisogna capire quali sono i piani economici di questa squadra, perché all’inizio era più di una sensazione che servisse cedere tre pezzi pesanti. Uno è andato via, Achraf Hakimi, gli altri due vediamo. Se dovesse restare così l’Inter sarebbe competitiva per tutti i traguardi, vediamo se sarà così».