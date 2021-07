Agoumé rinnova: scelto il suo ruolo all’Inter. Eriksen, presto nuovi esami – CdS

Lucien Agoumé, secondo quanto riportato oggi dal “Corriere dello Sport”, presto rinnoverà il suo contratto con l’Inter e avrà un nuovo ruolo nella rosa di Simone Inzaghi.

NUOVA CHANCE – Lucien Agoumé, a breve il rinnovo di contratto e un nuovo ruolo all’Inter, dopo la stagione positiva allo Spezia. Il club nerazzurro crede molto in lui, così come Simone Inzaghi che avrà modo di testarlo nel corso di queste amichevoli, ma secondo il quotidiano romano gli avrebbe già affidato il ruolo di vice Brozovic.

SU ERIKSEN – Non c’è fretta invece per Christian Eriksen. Il centrocampista danese tornerà presto a disposizione dei medici per ulteriori controlli. Con il defibrillatore installato al cuore, non potrà giocare in Italia. Il calciatore deciderà con calma se concludere qui la sua carriera o chiedere la cessione all’estero. L’Inter dal canto suo non metterà nessuna fretta.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

