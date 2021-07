Inter, a centrocampo in tre da recuperare. Vidal e Nainggolan in uscita – CdS

L’Inter di Simone Inzaghi sarà una squadra fisica ma soprattutto tecnica a centrocampo. Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, il nuovo tecnico nerazzurro avrà il compito di recuperare tre giocatori in quella zona del campo. Vidal e Nainggolan invece verso la cessione.

DA APPIANO – Simone Inzaghi all’Inter avrà un centrocampo titolare di tutto rispetto. Come ribadito dal quotidiano romano, però, sarà importante recuperare alcuni elementi in panchina. Oltre Gagliardini, che la scorsa stagione ha comunque collezionato 33 presenze e nel giro della Nazionale, il nuovo tecnico nerazzurro dovrà recuperare anche Stefano Sensi e Matìas Vecino, fuori la scorsa stagione per infortunio. Il primo è continuamente corteggiato dalla Fiorentina, il secondo invece ha disputato la Copa America.

GLI ALTRI – Due giocatori all’Inter però potrebbero essere ceduto nel corso di questa sessione di mercato: si cerca l’intesa definitiva per Radja Nainggolan al Cagliari. Mentre per Arturo Vidal la situazione è ancora un po’ più complicata, a causa – soprattutto -, nel del suo ingaggio elevato (7 milioni). La società di Viale della Liberazione è disposta anche a liberarlo a zero, ma pochi club si sono interessati a lui.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

