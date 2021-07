Serie A, novità particolare dal 2022: niente più maglie di colore verde

La Lega Serie A ha definito il regolamento delle divise da gioco per la nuova stagione. Nel comunicato spunta una particolarità: dal 2022-2023 non si potranno più utilizzare maglie verdi.

PROIBITO – “Dalla stagione 2022-2023 è vietato l’utilizzo di divise da gioco di colore verde per i calciatori di movimento”. La frase si trova in un passaggio del nuovo regolamento delle divise da gioco della Lega Serie A. La disposizione si applica per le seconde e terze maglie, quindi chi (come il Sassuolo) ha la prima maglia verde non dovrà cambiare i propri colori sociali. La scelta arriva per problemi legati al contrasto con il campo e perché creava difficoltà con le visualizzazioni grafiche (soprattutto le pubblicità che appaiono a bordocampo). L’Inter, negli anni, ha usato la terza maglia verde nel 1995-1996 e 2016-2017: di fatto saranno le ultime. Non vale per questa stagione, ma dalla prossima il verde sarà bandito dalla Serie A: una decisione curiosa.