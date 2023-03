Marianella: «Benfica, giovani e bravi! Ma meno forti di altre squadre»

Massimo Marianella dagli studi di Sky Sport esprime la sua opinione riguardo i sorteggi di Champions League e in particolare il Benfica prossimo avversario dell’Inter.

PROSSIMI AVVERSARI – Massimo Marianella dice la sua riguardo i sorteggi di Champions League per le italiane, e si sofferma a parlare dei portoghesi: «Meglio di così non poteva andare. Le italiane dovevano evitare potenzialmente quattro squadre e lo hanno fatto. Il Benfica è una squadra forte, ben allenata e con tanto talento ma è anche giovane e meno forte di Manchester City, Bayern Monaco e Real Madrid. Quindi meglio di così… Possiamo realmente vincere questa competizione o comunque di andare in finale».