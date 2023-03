VIDEO – Monza-Cremonese 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Monza-Cremonese, anticipo della ventisettesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’U-Power Stadium.



PUNTO CHE NON SPOSTA – Monza-Cremonese 1-1 nell’anticipo della ventisettesima giornata di Serie A. La Cremonese recupera solo un punto allo Spezia sconfitto ieri a Reggio Emilia e rimane molto lontano dalla zona salvezza. Al 14’ Andrea Petagna libera Armando Izzo in area, ma il difensore si fa anticipare da Marco Carnesecchi. Poco dopo il portiere della Cremonese nega il vantaggio al Monza con un grande intervento su colpo di testa di Carlos Augusto. Ancora i brianzoli a metà primo tempo, quando Johan Vasquez mura un tiro a botta sicura di Petagna. Tante le occasioni sprecate dai padroni di casa e come spesso succede poi gli errori si pagano: su giocata dal basso sbagliata al 61’ filtrante per Michele Castagnetti che serve in mezzo Daniel Ciofani per il tocco dello 0-1. Dura otto minuti il vantaggio della Cremonese, poi su cross da destra che passa raccoglie Carlos Augusto che insacca con un diagonale. Per il brasiliano è il quinto gol stagionale. Al 90’ Andrea Colpani ha la palla della vitoria: colpo di testa alto.

Video con gli highlights di Monza-Cremonese dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.