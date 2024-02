Marelli pignolo senza motivo: «No mano Thuram! Maresca bravo»

Inter-Juventus è stata arbitrata in maniera eccellente da Maresca. Marelli, intervenuto nel post partita di DAZN, promuove il direttore di gara e ci tiene a togliere qualsiasi tipo di dubbio sulla regolarità della rete che ha deciso la partita

PROMOSSO – Inter-Juventus è stata affidata a Maresca. Luca Marelli promuove la prestazione dell’arbitro: «Direzione eccellente di Maresca che è stato anche molto aiutato dall’estrema correttezza dei giocatori, li abbiamo visti anche scusarsi con il direttore di gara. Solo un po’ di nervosismo al 17′ con il giallo a Vlahovic ma quello è stato un segnale secondo me intelligente per far capire che non sarebbero state tollerate proteste».

DUBBI MENO DI ZERO – Marelli ci tiene poi a togliere qualsiasi dubbio sulla regolarità della rete che ha deciso il match, anche se dubbi non ce ne sono mai stati: «Non c’è praticamente nulla da far vedere a parte una piccola curiosità per togliere qualsiasi dubbio sulla rete decisiva: il check è stato abbastanza lungo sull’autorete di Gatti perché c’era un sospetto tocco di mano di Thuram. In realtà non c’è stato alcun tocco da parte di Thuram soprattutto perché vediamo che la mano non cambia minimamente posizione. C’è solo il tocco di petto di Gatti ma in questo caso il VAR deve essere molto preciso. Comunque un bravo Maresca se lo merita».